Roma-Sampdoria, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Appuntamento all'Olimpico, purtroppo privo del suo consueto calore, per la Roma in occasione del ritorno in campo dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia da coronavirus. I giallorossi, che da ultimo avevano superato il Cagliari 3-4 salendo così a 45 punti in classifica, ospitano la Sampdoria, più che mai in lotta per la salvezza con i suoi 26 punti in classifica dopo l'onorevole sconfitta di domenica sera per mano dell'Inter nel recupero giocato nel deserto di San Siro.(4-2-3-1) Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; C. Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All.Fonseca(3-5-2) Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini. All. RanieriLa Roma viene da 2 vittorie consecutive in Serie A, conquistate prima della sospensione del torneo ai danni di Lecce e Cagliari, prima in casa e poi in trasferta, entrambe le volte segnando quattro reti, non subendone nella prima occasione e contandone 3 contro nella seconda; Sampdoria vittoriosa solo 3 volte in stagione lontano da Marassi: a Ferrara con la SPAL, nel derby e poi a Torino ai danni dei granata.