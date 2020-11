Roma, è saltato l'accordo con Campos: Friedkin continua la ricerca di un direttore sportivo

È saltato l’accordo tra la Roma e Luis Campos, la notizia trapela da fonti vicine alla proprietà giallorossa. Dan Friedkin ha scartato il direttore sportivo portoghese a causa delle troppe indecisioni sul trasferimento a Trigoria. Il dirigente, infatti, non ha intenzione di lasciare Montecarlo, mentre i Friedkin hanno chiesto espressamente la presenza nella Capitale per stare vicino alla squadra e all’allenatore. A questo punto si possono aprire altri scenari come quello che vedrebbe Fabio Paratici lasciare la Juventus e trasferirsi a Roma a fine stagione. Sarà ancora una volta l’amministratore delegato Guido Fienga a guidare il mercato invernale, come accaduto lo scorso settembre. Non è stata presa in considerazione nemmeno la possibilità di un reintegro di Gianluca Petrachi, licenziato per giusta causa dal club nel mese luglio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Novembre 2020, 19:44

