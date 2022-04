Roma-Salernitana 2-1, le pagelle: Smalling impeccabile, El Shaarawy turista nella Capitale

Roma-Salernitana 2-1, le pagelle del match dell'Olimpico vinto dai giallorossi in rimonta nel finale.

RUI PATRICIO 6,5 La barriera si allarga sul gol di Radovanovic. Poi è provvidenziale su Kastanos evitando un clamoroso 0-2

KUMBULLA 5,5 Provoca la punizione fatale e si becca un giallo. Esce anche per ragioni tattiche (1’st Zaniolo 6: il giorno del riscatto? No, ma ci prova. Non sempre lucidamente come nel finale quando spreca il tris)

SMALLING 7 Un sorriso grande così che fa esplodere l’Olimpico nel finale. Una prova impeccabile dietro, un gol europeo davanti

IBANEZ 6 Sia a tre che a quattro dimostra compattezza e senso d’equilibrio KARSORP 5,5 Sperava in verdi prati davanti ma Ranieri lo frena spesso. Quando l’avversario esce trova maggiori spazi

CRISTANTE 5 Sarà stanco, ma il gelo di Bodo si fa sentire ancora nelle ossa. Buchi difensivi e tanta confusione (75’ Veretout 6,5: porta linfa fresca e tanti muscoli)

OLIVEIRA 5,5 Due belle verticalizzazioni gli salvano il voto. Per il resto è troppo morbido (68’ Shomurodov 6: Ci mette il fisico, e poco più)

EL SHAARAWY 4,5 Pechino Express ma al contrario. Nel senso che dopo la Cina sembra un turista a Roma. Partita con pochi sussulti (67’Zalewski 6,5 riporta appetito sulla fascia)

FELIX 6 Ce la mette davvero tutta e si prende tante responsabilità. Però gli serve esperienza in una piazza meno impaziente (67’ Perez 7: gode come quello della Ferrari. Un euro gol e tanti recuperi per lo spagnolo)

MKHITARYAN 5,5 Parte con due pericoli verso la porta di Sepe, poi pian piano si spegne

ABRAHAM 6 E’ esausto, si vede. Si divora un gol e non si muove bene ma nel finale è un guerriero e spizza quel tanto che basta la palla per Smalling

MOURINHO 6,5 Sottovalutazione? Forse. Nel secondo tempo fa i cambi giusti e riprende una partita beffarda per la collottola. Solita grinta

