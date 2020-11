Roma, i risultati definitivi dell'Opa promossa da Friedkin

È fallita l’Opa di Dan Friedkin sull’As Roma. Ad ufficializzarlo un comunicato pubblicato in serata sul sito del club in cui vengono riportati i risultati definitivi: «Sono state portate in adesione n. 1.412.890 azioni ordinarie AS Roma, pari allo 0,2% del capitale sociale dell’Emittente e all’1,674% delle azioni ordinarie AS Roma oggetto dell’Offerta, per un Corrispettivo pari a Euro 0,1165 per azione. Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie AS Roma al di fuori dell’Offerta. Tenuto conto delle n. 544.468.535 azioni ordinarie AS Roma, pari a circa l’86,6% del capitale sociale dell’Emittente, già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente, quest’ultimo, alla Data di Pagamento verrà a detenere complessivamente, direttamente e indirettamente, n. 545.881.425 azioni ordinarie AS Roma, pari all’86,8% circa del capitale sociale dell’Emittente. In considerazione della circostanza che, ad esito dell’Offerta l’Offerente detiene una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, non si sono verificati i presupposti per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto». Le azioni ordinarie AS Roma rimarranno pertanto quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa italiana. In chiusura del comunicato si legge: «Si ricorda altresì che, in ragione del numero di azioni oggetto dell’Offerta, la stessa non è oggetto di riapertura dei termini in conformità alle previsioni di cui all’articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti. In data 12 novembre 2020 l’Offerente pagherà ai titolari delle azioni ordinarie dell’Emittente portate in adesione all’Offerta un corrispettivo pari ad Euro 0,1165 per azione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni a favore dell’Offerente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA