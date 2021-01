Caos Roma, furiosa lite dopo la partita con lo Spezia negli spogliatoi. Dzeko rischia di essere punito

Non c’è pace a Trigoria. La coda polemica del duro confronto avvenuto ieri, con tanto di tentato ammutinamento della squadra per il licenziamento del team manager Gombar dopo l'errore dei 6 cambi con lo Spezia, avrebbe un inizio negli spogliatoi dell’Olimpico. Dopo la tragicomica sconfitta con i liguri (sul campo e a tavolino) negli spogliatoi dell’Olimpico - secondo più di una voce di corridoio - sarebbe andata in scena una furiosa lite con protagonisti un importante membro dello staff di Fonseca e uno dei leader della squadra.

Poco prima in campo anche Dzeko aveva mostrato segnali di malessere e visto l'atteggiamento mostrato in questi ultimi giorni il bosniaco potrebbe essere “punito" con l’esclusione dai titolari domani sempre contro Lo Spezia in campionato o - come riporta Teleradiostereo - con la possibile mancata fascia da capitano. Ieri il nuovo confronto e la minaccia di non allenarsi prima che il caso rientrasse nel pomeriggio. Un clima surreale nel quale preparare una sfida decisiva per la Roma e il futuro del tecnico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 12:56

