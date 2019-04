Ranieri: «Le sconfitte siano la benzina per reagire»

Claudio Ranieri chiede compattezza alla squadra per risalire la china e conquistare i tre punti contro la Fiorentina: «Mi auguro che queste sconfitte siano la benzina che ti fa reagire. Quando le cose non vanno servono giocatori di esperienza che sappiano guidare gli altri. Quando tutto va bene posso giocare anche io, quando le cose vanno male bisogna reagire. Mi aspetto aiuto reciproco». Ecco le parole del tecnico alla vigilia del match contro la Fiorentina.



Under, Pastore e Pellegrini. «Li ho avuti a disposizione poco tempo, il mio compito è fare il lavoro del farmacista: valutare chi può giocare dall’inizio e chi può subentrare. È logico che sono a disposizione, ma lo sono tra virgolette».



La sconfitta una spinta. «Mi auguro che queste sconfitte siano la benzina che ti fa reagire. Sette gol nella partita di Coppa sono tanti e molti sono stati fatti nello stesso modo: palla lunga a scavalcare la difesa. La Fiorentina lo fa molto bene e lo ha fatto anche contro l’Inter. È un modello che ripercorrono molte volte al di là di chi gioca da Chiesa, Simeone a Muriel».



De Rossi-Nzonzi coppia ruba palloni. «A volte due mediani possono far filtro. Avere tutti a disposizioni permette all’allenatore di fare scelte differenti».



Under e Perotti con grandi individualità. «Questa è una mia convinzione, però, poi bisogna pensare a chi sta bene fisicamente, a chi fatto una gara e poi può rigiocarne un’altra dopo due giorni. Devo valutare tutto. Chi è bravo nell’uno contro uno, chi può darmi mezz’ora o 45′. Tutte queste considerazioni mi porteranno a scegliere la formazione domani».



Dzeko-Schick. «Uno dei due potrebbe finire in panchina. Vediamo come stanno. Dzeko è tornato con una botta all’anca, aveva un versamento e ha giocato con un meloncino sopra la caviglia incredibile. Devo valutare come sta il ragazzo».



Cambiare modulo. «Sto pensando 25 ore al giorno come aiutare questa squadra. Non è facile, ma ci sto mettendo tutto me stesso. Valuterò bene, uomini, gioco e avversari».



Olsen. «Vedremo se giocherà lui o Mirante e la sera prima della partita deciderò. Oggi dovrò aspettare anche l’allenamento di domani mattina».



Totti dirigente. «Ha assunto un ruolo importante, ha smesso da un anno e mezzo e c’è un processo per entrare in sintonia con la società. È un punto di riferimento per me i calciatori e poi sarà la società, parlando con lui, a capire come vuole che agisca».



De Rossi. «Penserà lui al suo futuro e a cosa fare quando avrà voglia di smettere».



Pallotta. «Il presidente non l’ho sentito. La squadra sta vivendo un momento particolare, ho visto l’analisi dei chilometri percorsi e siamo uguali nel Napoli. Solo che il Napoli ha corso da squadra e noi no. Il Napoli ha avuto una percentuale di passaggi riusciti notevoli e noi siamo stati carenti. Questo dipende dalla mancanza di fiducia che i ragazzi hanno, io voglio uomini che sappiano reagire alle avversità. Quando tutto va bene posso giocare anche io, quando le cose vanno male bisogna reagire. Mi aspetto aiuto reciproco».



Kluivert, Marcano, Coric. «Kluivert l’ho utilizzato immediatamente, Zaniolo quando si è sentito pronto. Quando tutto va bene qualsiasi giocatore metti dentro l’orologio funziona, quando le cose non vanno servono giocatori di esperienza che sappiano guidare gli altri».



Il rombo a centrocampo. «Sto pensando a tutto. Per pensare bene devo fare allenamentooggi e vedere le risposte che mi danno i giocatori e decidere».



Squadra che non è corta e compatta. «La voglio così, ma è facile a dire ma non a farlo. Chi fa l’allenatore nelle giovanili e nei dilettanti, vedi delle cose e poi in campo altre. La squadra è costruita per pressare in avanti, poi i difensori hanno paura e restano dietro. Bisogna essere compatti».



Coinvolgere i tifosi a Trigoria. «I tifosi hanno capito che la squadra ha bisogno di loro, la Curva Sud fino all’ultimo ha incoraggiato. Ha fatto 2/3 cori all’ultimo perché non ce la faceva più. Io chiedo il supporto del pubblico, ma loro vogliono vedere una reazione e una ribellione. Io chiedo questo alla mia squadra».



Troppi gol. «Sono poche le squadre che dal portiere riescono a fare gol. Non capisco perché tutti vogliono cominciare da dietro. Io voglio che si resti compatti aiutandosi uno con l’altro».

