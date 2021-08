Diretta LIVE Roma-Raja Casablanca 0-0: esordio di Mou all'Olimpico, giocano Vina e Shomurodov

Esordio all'Olimpico per la Roma di Mourinho, che alle 20.45 affronta il Raja Casablanca. I giallorossi aspettano il nuovo centravanti (è vicino Abraham) e hanno salutato Dzeko, già in gol contro l'Inter. Lo Special One dopo la passerella di presentazione della squadra fa le prove generali di Conference League (19 agosto l'andata contro il Trabzonspor) e di campionato: il 22 la prima con la Fiorentina.

Roma-Raja in diretta

1' - Comincia la partita. Il calcio d'avvio è della Roma, che attacca verso la Curva Sud, finalmente con i tifosi.

Squadre in campo allo stadio Olimpico. Bella cornice di pubblico: 10 mila tifosi, tutti con il Green pass o con tampone negativo.

Le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. A disp.: Fuzato, Reynolds, Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Zalewski, Diawara, Darboe, Carles Perez, Ciervo, Borja Mayoral. All.: Mourinho

Raja Casablanca (4-2-3-1): Zniti; Madkour, Naim, Hadhoudi, Souboul; Ngoma, El Wardi; Hafidi, Moutauoali, Rahimi; Benhalib. A disp.: Mouhtachim, Chourouki, Al Khalfi, Khtaibi, Zoubir, Tamrani, Benjdida, Taha Al Achbili.All.: Chabbi.

