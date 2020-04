Roma, settore giovanile: Bruno Conti responsabile

Nessun giocatore portato in prima squadra e il quinto posto in campionato ben lontano dalla vetta. La Roma Primavera (così come parte del settore giovanile) sta conoscendo la più grossa crisi della sua storia recente. Lo stop causa Covid-19 porterà a breve alla sospensione definitiva del campionato, ma gli scarsi risultati soprattutto in termini di crescita del potenziale porteranno a una vera rivoluzione in estate. Se si eccettuano Cardinali, Calafiori e Bouah, infatti, sono pochi i giocatori che resteranno a Trigoria. Forse solo il primo salirà in prima squadra per fare da terzo portiere in caso di addio di Fuzato. Il vero flop è stato Riccardi che aveva esordito lo scorso anno con Di Francesco e Ranieri prima di cadere nel dimenticatoio. E pensare che negli ultimi anni dal vivaio sono usciti diversi calciatori protagonisti in serie A: da Florenzi a Pellegrini passando per Romagnoli, Verre, Caprari, Politano o Sabelli. Senza citare le leggende Totti, De Rossi o Giannini. Serve quindi un cambiamento. E il futuro avrà il volto del passato più glorosioso. Quello di Bruno Conti, che è tornato ad essere il responsabile del settore giovanile giallorosso dopo qualche anno di Purgatorio in cui ha lasciato campo a Tarantino. E’ stato chiesto ad Alberto De Rossi (papà di Daniele) di affiancarlo, ma l’allenatore non ha ancora ufficialmente sciolto la riserva, perché restare alla guida della Primavera è un’idea che non gli dispiace. Il primo passo sarà quello di di guardare più in casa (al settore giovanile interno e alle scuole calcio della capitale) che altrove come accaduto nel recente passato (vedi Bianda). Finita quindi l’era dei contratti faraonici ai baby che poi, a causa degli stipendi, non possono essere neppure dati in prestito. Adesso il tetto massimo per i nuovi contratti è di 70 mila euro lordi a stagione, con la Primavera che dovrà fornire sempre più materiale alla prima squadra. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 19:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA