Roma, Pinto ammette: «Gli acquisti sbagliati sono colpa mia. Zaniolo ci ha rovinato i piani»

di Francesco Balzani

Si assume la colpa degli acquisti sbagliati, ne scarica molte su Zaniolo per quelli mancati (vedi Ziyech). E sul futuro di Mourinho evita di rispondere. Nel giorno della firma di Nicolò al Galatasaray (in basso le cifre ufficiali) torna a parlare Tiago Pinto. «Dico subito che non ci siamo rinforzati, è stato un mercato deludente», rimarca il Gm. Che poi passa all’analisi: «Una causa è stata l’effetto Zaniolo, se accettava il Bournemouth avremmo ottenuto più soldi e preso un’alternativa che sarebbe piaciuta a tutti. Per i paletti Uefa dovevamo aspettare la cessione. Fare il mercato così è difficile. Ziyech? È vero, lo stavamo trattando ma non era l’unico. Io non ho dubbi che tra 3-4 anni la Roma sarà più solida e avrà più potere sul mercato. Non c’è altro modo, però, se non fare questo percorso. Il rifiuto di Zaniolo al Bournemouth ci ha messo in difficoltà anche su questo piano strategico del FFP. Nicolò è stato amato come pochi giocatori da questa città, quando si rifiuta di vestire la maglia della Roma è qualcosa che va oltre a trattative o rinnovi. E se ti pensi grande e ti vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, allora c’è qualcosa che non va. Smalling? Non dipende da noi, ma c’è volontà di continuare».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 06:10

