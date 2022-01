Roma, Diawara torna a Trigoria: è il momento delle scelte. Pinto punta Kamara, Ciervo verso il Sassuolo

Amadou Diawara dice addio alla Coppa d’Africa e domani sarà già a Roma per discutere della possibile cessione. Mancano sei giorni alla chiusura del mercato e il trasferimento del centrocampista potrebbe sbloccare l’arrivo di un nuovo acquisto a centrocampo: è stato offerto a Torino e Sampdoria, i granata sembrano interessati e la Roma è pronta a contribuire all'ingaggio. In entrata servirebbe un regista, la pedina mancante nello scacchiere dello Special One che in estate aveva chiesto espressamente Granit Xhaka.

All’epoca la trattativa con l’Arsenal è sfumata per il mancato accordo sulla parte economica, ma non è escluso che possa riaprirsi una piccola possibilità nelle ultime ore di calciomercato visto anche l’interesse dei Gunners per Arthur. Intanto, la Roma sta chiudendo la cessione di Riccardo Ciervo al Sassuolo: l’attaccante attualmente in prestito alla Sampdoria con diritto di riscatto, è prossimo ad essere ceduto a titolo definitivo ai neroverdi. E a proposito di cessioni, è molto vicina quella di Fazio alla Salernitana: il giocatore avrebbe trovato l’accordo con il neo ds Sabatini, ma ancora non si è seduto al tavolo con la Roma che comunque non avrebbe problemi a liberarlo.

Tornando a centrocampo, Tiago Pinto in queste ore si trova a Milano e vorrebbe regalare a Mourinho la pedina mancante, anche perché gli acquisti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira si sono rivelati utili a dare più poi possibilità di scelta al tecnico. Kamara del Marsiglia resta una pista calda, anche perché il giocatore ha praticamente rotto con il club e ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Ad agevolare la trattativa c’è il credito che la Roma vanta con i francesi di 20,4 milioni per i riscatti di Pau Lopez e Under. Il problema è l’ingaggio del calciatore che ammonta a circa 5 milioni di euro a stagione (la metà con il decreto crescita), ecco perché la Premier League rappresenta al momento la meta più verosimile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA