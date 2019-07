Roma, Petrachi: «Zaniolo e Florenzi non sono sul mercato. Baldini? Le trattative le faccio io»

«Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato». Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è chiaro sulle prossime mosse di mercato per quanto riguarda i due giocatori italiani dopo la conferenza stampa di Leonardo Spinazzola. «Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo e questo non è assolutamente vero. Io devo lavorare perché faccia il meglio. Zaniolo non è in vendita, non l'ho mai messo in vendita e non ho mai detto che è sul mercato. mai si sarebbe detto che la Juve avrebbe ceduto Zidane ad esempio, ma il mercato è pieno di insidie. Zaniolo non è sul mercato ma in questo ambiente si deve poter valutare tutto», ha aggiunto Petrachi che su Florenzi ha poi aggiunto: «anche Florenzi non l'ho ma messo sul mercato, è il capitano della Roma. Non ho chiamato qualche club per dire che è in uscita, se arriva qualche offerta la valuti ma i punti fermi li conosciamo molto bene. Ci sono certezze che devono rimanere tali».



«Franco Baldini può essere un supporto importante, una risorsa per la Roma, non per Petrachi. Il mercato però lo faccio io, scrivere cose diverse è sbagliato». Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola. «Nel caso di Toby Alderweireld lui può essere di grande aiuto, perché ha ottimi rapporti con i dirigenti del Tottenham, con cui ha lavorato e può essere utile alla Roma per la cifra da pagare, e io mi avvalgo delle qualità di Baldini per me può essere di supporto e di aiuto, se poi si dice che è Baldini che fa il mercato, è un errore. Baldini deve essere di supporto alla Roma», ha spiegato Petrachi. Lunedì 15 Luglio 2019, 16:31







© RIPRODUZIONE RISERVATA