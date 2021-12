Roma, Pellegrini il regalo di Natale di Mourinho: con il Milan sarà in campo

Lorenzo Pellegrini è il vero regalo di Natale di José Mourinho. Un calciatore imprescindibile, utilizzato praticamente sempre quando era a disposizione (titolare 13 volte su 14). Un segnale di fiducia da parte dello Special One che ha raccolto i frutti dell’investimento: 5 reti e 2 assist. Lorenzo ha trascorso il Natale a Dubai assieme alla famiglia e il fisioterapista personale Piergiorgio Luciani che ha curato il recupero nei minimi dettagli, lo hanno raggiunto anche Cristante e Mancini che si tratterranno negli Emirati Arabi qualche giorno in più. Il capitano, infatti, tornerà ad allenarsi a Trigoria il 27 dicembre per svolgere una mini-preparazione in vista della ripresa del campionato (6 gennaio Milan-Roma), mentre il resto della squadra rientrerà il 30. Pellegrini sarà certamente in campo contro i rossoneri e Mourinho avrà praticamente tutta la rosa a disposizione (eccezione per Spinazzola che rientrerà tra un mese).

Milan-Roma, la formazione

La contusione alla caviglia di Abraham non preoccupa e, dunque, il portoghese potrà finalmente schierare l’undici tipo che da non ha mai avuto da inizio campionato. L’unica incognita è rappresentata dal modulo: potrebbe confermare quello con la difesa a tre che ha vinto 4-1 contro l’Atalanta, oppure tornare all’antico con il 4-2-3-1. Nel primo caso Pellegrini giocherà trequartista con Mkhitaryan spostato a sinistra e Veretout a destra, i due terzini saranno Karsdorp e Vina, in attacco Abraham e Zaniolo; nel secondo Lorenzo sarà a centro della trequarti con Nicolò a destra e l’armeno a sinistra, davanti alla difesa la coppia Veretout-Cristante.

La promessa di Mourinho

Il 2022 dovrà essere l’anno della rinascita giallorossa, lo ha promesso ieri Mourinho in un lungo messaggio indirizzato ai tifosi per augurargli buon Natale: «Non sono solo felice di migliorare e di creare le basi per il futuro, voglio anche vincere, tutti lo vogliamo, e speriamo che il 2022 ci dia le possibilità di aggiungere altri step nella costruzione di una Roma che non solo amerete, ma che vi farà sentire orgogliosi di quello che potrà realizzare. Sicuramente la vostra e la nostra ambizione è vincere, è la mia natura come allenatore e come persona e cercherò di ridurre il più possibile questo tempo e di arrivare dove noi vogliamo arrivare».

