Tutti pazzi per la Roma. Panucci a De Rossi: “L’allenerò prima io”

Christian Panucci sfida Daniele De Rossi, due grandi ex contro. La Roma è un club nei sogni e negli obiettivi di molti e, i grandi campioni in primis, non l’hanno certo mandata a dire. Ha iniziato De Rossi, ha continuato oggi Panucci. Sembra quasi che Paulo Fonseca non esista, eppure il tecnico portoghese ha appena iniziato la sua storia con il club giallorosso, stazionando tra quarto e quinto posto, quindi in piena zona Champions, che proprio male non è, visto anche come era finita la stagione scorsa della Roma e l’imminente passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedckin, rallentato solo dalla terribile pandemia che si è abbattuta sull’Italia a fine febbraio.

«De Rossi futuro da allenatore della Roma? Ha la personalità per farlo. È complicato farlo, ma ditegli che voglio farlo prima io. Lui ha smesso da cinque minuti». Scherza sul suo futuro e quello dell'ex giallorosso, Christian Panucci ospite ai microfoni di Radio Radio. «Non mi ha mai chiamato nessuno in passato dalla Roma, ma se mi avessero proposto tre mesi non avrei accettato -prosegue l'ex difensore della Roma -. Ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori bravi. Ho lavorato molto con Capello, è stato lui che mi ha anche consigliato di iniziare. Ho appreso molto da lui come da Spalletti, Hiddink e tanti altri. Penso sempre però che alla fine se non hai bravi calciatori non vinci». Per adesso si scherza, ma poi chissà. In fondo, se la Roma di Fonseca ripartirà alla grande, di panchine future e di nuovi allenatori se ne parlerà sempre meno. Chi vince ha sempre ragione. Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 17:21



