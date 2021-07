Roma, Stephan El Shaarawy e Alex Britti l'incontro casuale al Bistrot diventa subito Special (One)

Due romanisti al bistrot. Il primo è un romanista nel senso di giocatore della Roma, il secondo nel significato più classico: un tifoso sfegatato. Il primo è Stephan El Shaarawy, tornato nelle fila giallorosse dopo un'esperienza in Cina, il secondo è Alex Britti, noto cantautore romano.

Stephan El Shaarawy e Alex Britti al Back Bistrot

I due si sono incontrati al Back Bistrot a Casal Palocco: l'attaccante esterno della Roma era lì per un sushi take away, mentre il cantante romano era a cena con degli amici. I due si sono subito salutati e - inevitabilmente - il discorso è caduto subito su Jose Mourinho il nuovo tecnico giallorosso, che proprio ieri e oggi ha svolto i primi due allenamenti con la squadra. "E' fantastico", il lapidario commento di El Shaarawy alle domande di Brizzi su come fosse allenarsi con lo "Special One"

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 21:52

