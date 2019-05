Roma, Pallotta: «Ranieri gentiluomo romanista. Grazie ai tifosi per il supporto a De Rossi»

«Quando abbiamo avuto bisogno di qualcuno che venisse ad aiutarci in una situazione molto complicata, Claudio ha subito detto sì», è questo il tweet del presidente James Pallotta all’indomani dell’ultima partita di campionato e su Ranieri che si è seduto per l’ultima volta sulla panchina della Roma. «Non è soltanto un grande allenatore, ma anche un vero gentiluomo e un vero romanista. Da parte di tutto il club, voglio ringraziarlo». Poi un pensiero per Daniele De Rossi che ieri ha dato l’addio alla maglia giallorossa: «Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio per il saluto che hanno dato a Daniele, se lo meritava davvero. Dopo aver rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, l’amore e supporto per lui è stato incredibile». Lunedì 27 Maggio 2019, 15:48







© RIPRODUZIONE RISERVATA