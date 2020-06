La Roma fa gola: spunta Da Grosa, un altro americano, che vuole entrare in società

Dan Friedkin è ormai lontano all’orizzonte dopo il gran rifiuto di James Pallotta all’ultima offerta da 575 milioni che avrebbe salvato i conti della Roma e messo al sicuro i gioielli Pellegrini e Zaniolo. Ma il presidente giallorosso ha una carta di riserva e ha dato mandato alla banca d’affari Goldman Sachs di trovare un nuovo acquirente. Un socio di maggioranza o di minoranza non importa, purché inietti liquidi nel club per cercare di rallentare le perdite sanguinose del bilancio. Il dossier sarebbe finito pure nelle mani di Joseph DaGrosa, ex proprietario del Bordeaux che comprò per 114 milioni nel 2018 insieme alla società King Street, cui a dicembre ha poi ceduto le quote. Americano come Pallotta, Da Grosa gestisce un fondo di private equity (il General American Capital Partners di Miami) e sta valutando l’affare anche se le sue mire sono maggiormente concentrate sulla Premier inglese. L’investitore di New York ha infatti un progetto ambizioso: creare un network di società sul modello del City Football Group (la holding che controlla Manchester City e New York City, fra le altre) in cui far confluire il controllo di varie società e facendo ruotare giovani da rivendere a prezzi più alti. Ci ha provato col Newcastle ma l’affare è sfumato sul filo di lana. "Non stiamo guardando a uno dei top club, anche solo per un discorso di costi, ma ce sono altri che sembrano molto interessanti - le sue dichiarazioni a “Shields Gazette” -. Ci sono anche istituti di credito che ora si trovano di fatto proprietari di club che sono mal equipaggiati per gestirli, quindi si stanno dando da fare cercando di capire cosa fare. Questo fa nascere un’opportunità per fornire liquidità al mondo del calcio e dal nostro punto di vista è un’opportunità per acquistare i club con uno sconto. E probabilmente c’è la possibilità ancora più grande di ottenere alcuni grandi giocatori a prezzi più bassi rispetto a quelli abituali”. La Roma potrebbe rientrare nelle sue mire anche se al momento non esiste alcuna trattativa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 17:05



