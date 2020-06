Roma, DaGrosa conferma: vuole entrare in società con Pallotta

Joe DaGrosa conferma le voci che lo vogliono interessato all’acquisto di quote della Roma anche se smorza gli entusiasmi per un buon esito dell’affare. Il manager proprietario di GACP Sports, ha commentato così le indiscrezioni emerse sui media in queste ore: “Posso confermare che l’AS Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera molto preliminare”, ha dichiarato a offthepitch.com in un’intervista. “Penso – ha proseguito l’ex presidente del Bordeaux – che forse il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dai nostri amici nella stampa italiana. Sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni e siamo solo una delle opzioni che sta prendendo in considerazione”. Dopo l’esperienza sfortunata in Francia, DaGrosa e i suoi soci sono in cerca di un nuovo investimento nel calcio europeo. Oltre al Newcastle (società accostata anche a Pallotta), nel suo mirino ci sono proprio i giallorossi. Il piano è costituire un triangolo di società su tre continenti, per sviluppare l’interscambio di calciatori da far crescere e rivendere a cifre più alte, sul modello Manchester City-New York City Fc. Sarà comunque molto difficile concludere l’affare. Nel frattempo Dan Friedkin ha incassato il no di Pallotta alla sua offerta da 575 milioni ma aspetterà ancora qualche giorno in caso di ripensamento del presidente della Roma che provvederà in queste ore a rifornire liquidità nelle casse della Roma. Una operazione di “factoring” pianificata dalla controllante il 27 maggio, che anticipa circa 26 milioni alla società in prestito (30 milioni è l’importo lordo), riservandosi di rivalersi su futuri ricavi, legati al ticketing e quant’altro. Una somma non enorme che, probabilmente, sarà messa in conto come futuro aumento di capitale da qui al 31 dicembre prossimo e che permetterà la continuità aziendale in un momento così difficile ma non cambia le strategie future legate al bilancio del 30 giugno che si prevede superiore ai 100 milioni. Ergo? Le cessioni ci saranno, anche se i dirigenti sperano di salvaguardare almeno Zaniolo e Pellegrini. Oggi ci sarà un Cda straordinario a Trigoria proprio per ​esaminare i dati del bilancio, per preparare l’assemblea straordinaria dei soci, prevista in seconda chiamata il 29 giugno prossimo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 20:53



