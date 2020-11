Pagelle Roma-Fiorentina: Spinazzola strepitoso (7,5), Pedro sempre più ledaer (7)

MIRANTE 6,5

Niente parate? Si prende il voto per l’assist a Spinazzola e per il sorriso di aver chiuso una serata senza subire gol

MANCINI 7

Attento, preciso, puntuale. La sua migliore prova nella difesa a tre del 2020 per il centrale di Pontedera



SMALLING 7

Inizia il lavoro da quando entra Kouame, perché Iachini decide di non far giocare una punta. Ma è sempre rock in ogni intervento e in ogni respiro. Totem.



IBANEZ 6,5

Morde senza fare male, perché non ce ne è bisogno. Porta solo dolcetti dopo un avvio un po’ titubante

KARSDORP 6,5

Miglioramenti improvvisi per l’olandese che non sbaglia nulla in fase difensiva e si fa vedere con coraggio davanti (72’ Peres 6: amministra il finale senza scossoni)

PELLEGRINI 6,5

Fa scorrere l’acqua di un gioco finalmente limpido. Sprigiona pulizia e benessere a tutto il reparto. Finalmente Lorenzo (79’ Cristante ng)

VERETOUT 6,5

Parte male su Castrovilli aprendo la porta da ex troppo gentile ma si riprende nella ripresa quando avvia l’azione del 2-0 e rialza l’alettone (90’ Kumbulla ng)

SPINAZZOLA 7,5

Versione Leonardo Da Vinci: pressa, corre, segna e assiste. Favoloso anche se cala nel finale per fisiologiche fatiche

PEDRO 7

Il vento delle Canarie in un Olimpico da brividi. Segna il 3° gol e crea con Dzeko e Miki un terzetto da Champions (72’ Carles Perez 6: non trova gioia)

MKHITARYAN 7

Come le tracce nascoste dei vecchi cd: sorprende quando meno te lo aspetti. E suda tanto oltre a servire l’assist per Pedro

DZEKO 7

Decisivo in tutte e due i gol, uomo squadra nei momenti di difficoltà. Sbaglia due gol e Dragowski gliene nega un altro, ma per una volta chi se ne frega

FONSECA 7,5

La migliore Roma della stagione. Solida dietro col terzetto titolare e armoniosa davanti. Manca solo un po’ di cattiveria in più ma la strada è quella giusta

