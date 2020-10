Pagelle Roma-Cska Sofia: Dzeko entra ma non risolve (5,5), meglio Pedro (6,5), Pau Lopez il migliore dei giallorossi (7)

PAU LOPEZ 7

Doveva essere una serata tranquilla. Risulta decisivo con quattro parate nella ripresa

KUMBULLA 6

Impreciso in impostazione, ma ha tutti i mezzi per prendersi il palco della Roma del presente e del futuro

SMALLING 6,5

Finalmente Chris. Parte forte con un gol annullato e si riprende di forza il timone della difesa (11’st Jesus 5: come passare dagli Oasis ai Modà)

FAZIO 5,5

Prova a soccorrere Bruno Peres ma non ha più lo smalto di un tempo

BRUNO PERES 4,5

Mazikou lo maltratta sulla fascia alimentando tutti i dubbi sulla tenuta difensiva di quel Bruno che purtroppo non viene da Nettuno. Poi si sposta a sinistra, e non cambia



VILLAR 6

Va al tiro, regala assist, cuce i reparti. Ha eleganza e pulizia. Ma passa la ripresa sul sofà

CRISTANTE 5

La fascia da capitano non gli trasmette il sacro fuoco. Morbido e confuso

SPINAZZOLA 5,5

Quando spinge è incontenibile, ma non indovina mai l’ultima scelta (1’st Karsdorp 5,5: meno sorprendente, leggermente più attento dietro)

MKHITARYAN 5,5

Le fatiche di San Siro si fanno sentire sui polpacci. Buona intesa con Spinazzola e una traversa. Niente di più. (1’st Pedro 6,5: fiammate da campione…incompreso)

PEREZ 5

Tonsillite passate, ma non trova le vitamine giuste per sfondare la porta bulgara e reclamare un posto da titolare anche in campionato (30’st Pellegrini 6: sfiora il gol ed è lucido)

MAYORAL 4

Vuole dimostrare tutto, ma ne esce fuori poco. Si incaponisce nell’uno contro uno e non trova mai la giusta profondità. Rimandato ancora (24’st Dzeko 5,5: in 20 minuti mette in imbarazzo mezza Sofia, ma si divora un gol enorme)

FONSECA 5

Ancora male la Roma B. Così è costretto a chiamare in causa i titolari. Ma stavolta non va bene. Di chi può fidarsi?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA