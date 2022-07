Roma, Friedkin-Gualtieri: accordo totale per il nuovo stadio

di Francesco Balzani

Il nuovo stadio e l'uscita dalla Borsa. La Roma dei Friedkin è pronta a sfruttare due trampolini per fare il grande salto. Ieri il club ha ufficializzato in un comunicato congiunto con Roma Capitale la scelta dell'area di Pietralata come zona dove costruire il nuovo stadio di proprietà dopo il tentativo maldestro di Tor di Valle sotto la gestione Pallotta. «Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un'area comunale nella zona di Pietralata. Roma Capitale e AS Roma condividono che il nuovo stadio dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata». Considerando come ai Friedkin piaccia andare spediti, la sensazione è l'iter si concluda entro il 2026. L'area scelta si trova in via dei Monti Tiburtini, proprio di fronte all'ospedale Pertini, e si distende per circa 4 chilometri nel suo perimetro fino ad arrivare a Largo Sacerdote. La zona è servita dalla linea B della metropolitana Monti Tiburtini, distante circa 10 minuti a piedi, e dalla fermata Quintiliani. Non molto distante c'è anche la stazione metro, bus e ferroviaria Tiburtina. Si trova tra la Tangenziale e la Roma-L'Aquila. L'area - in completo abbandono - è di proprietà di Roma Capitale e quindi non serve acquistarla, come fu nel caso di Tor di Valle, da un costruttore privato. «C'è la possibilità di costruirlo entro il 2026. Abbiamo compiuto le fasi che portano alla fase finale - ha ammesso ieri il Ceo romanista Berardi durante la presentazione della Conference all'Olimpico - Finora siamo stati riservati, decideremo sempre con il Comune e col sindaco Gualtieri di comunicare insieme le tappe rilevanti. Tutto questo dimostra volontà comune».

Sulle dimensioni: «Non sarà più piccolo dell'Olimpico», promette Berardi. La capienza dovrebbe essere superiore ai 60 mila spettatori.

