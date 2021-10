Roma-Napoli, coro offensivo contro Spalletti. Lui risponde con un gesto. E poi arriva il messaggio di Totti

Luciano Spalletti contro Francesco Totti. Una disputa epocale che ha vissuto stasera un’altra puntata. Nel secondo tempo infatti la curva Sud e poi tutto lo stadio ha intonato un coro offensivo contro il tecnico che ha alzato la mano verso il settore come a dire “Sono io”. In modo chiaramente ironico.

La Sud a quel punto ha fatto partire il classico coro per Totti che per anni si è sentito dopo i gol del Capitano. Un gesto che Francesco ha gradito particolarmente tanto da pubblicare una storia Instagram. Si tratta di un video preso dall’interno della curva in cui si sente il coro. Sopra la scritto: “Io e te per sempre” con tanto di cuori gialli e rossi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 23:26

