Roma-Napoli affidata a Rocchi, il derby di Torino a Doveri

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby Torino-Juventus in programma domani sera nel capoluogo piemontese. Gianluca Rocchi dirigerà invece l'atro anticipo dell'11ma giornata, Roma-Napoli alle 15. Bologna-Inter è stata affidata a La Penna, mentre Milan-Lazio sarà diretta da Calvarese. Per Atalanta-Cagliari il designato è Abisso.



Queste le designazioni arbitrali per le gare valide per la 11ma giornata di andata di Serie A in programma domenica 3 novembre alle ore 15:



Atalanta-Cagliari (h. 12.30): Abisso di Palermo

(Colarossi-Di Iorio) iv: Rapuano var: Orsato avar: Di Paolo



Bologna-Inter (sabato 2 h. 18.00): La Penna di Roma

(Passeri-Cecconi) iv: Marinelli var: Valeri avar: Del Giovane



Fiorentina-Parma (h. 18.00): Pairetto di Nichelino

(Vivenzi-Vecchi) iv: Prontera var: Fabbri avar: Valeriani



Genoa-Udinese: Pasqua di Tivoli

(Mondin-Baccini) iv: Maggioni var: Nasca avar: Bindoni



Verona-Brescia: Mariani di Aprilia

(Fiorito-Schenone) iv: Serra var: Massa avar: Galetto



Lecce-Sassuolo: Ros di Pordenone

Ranghetti-Gori iv: Giua var: Banti avar: Longo



Milan-Lazio (h. 20.45): Calvarese di Teramo

(Costanzo-Alassio) iv: Sacchi var: Manganiello avar: Paganessi



Roma-Napoli (sabato 2 h. 15.00): Rocchi di Firenze

(Meli-Peretti) iv: Abbattista var: Aureliano avar: Lo Cicero



Spal-Sampdoria (lunedì 4 h. 20.45): Chiffi di Padova

(Liberti-Capaldo) iv: Minelli var: Piccinini avar: Preti



Torino-Juventus (sabato 2 h. 20.45): Doveri di Roma

(Giallatini-Tegoni) iv: Guida var: Maresca avar: Carbone Venerdì 1 Novembre 2019, 11:14







