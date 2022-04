Roma, rabbia Mourinho: «Devono farci giocare le partite. Mi vergogno dell'arbitraggio»

Josè Mourinho è soddisfatto per il pareggio preso per capelli, ma è molto arrabbiato con l'arbitro Di Bello e con il Var Di Paolo che a suo giudizio avrebbero impedito alla Roma di “potersi giocare la partita”. Ai microfoni di Dazn il tecnico giallorosso esprime il suo disappunto. «Oggi - dice - mi è sembrato che non avevamo il diritto di giocare per vincere questa partita. Ho letto nei giorni scorsi su qualche giornale che il campionato si deciderà se un arbitro sbaglia contro una delle squadre che giocano per vincere lo scudetto. Oggi mi è sembrato che fosse impossibile per noi vincere questa partita. Per il comportamento del signor Di Paolo e del signor Di Bello in qualche momento della partita ho sentito vergogna di essere li. Ci sono almeno tre tre episodi sui quali ho da recriminare: in particolare il mancato rosso a Zanoli e il rigore non fischiato a Zaniolo per fallo di Meret. Ci vuole rispetto. Oggi abbiamo giocato senza i nostri tifosi che sono a casa. Io voglio avere il diritto di giocare. Noi non siamo stati bravi sufficientemente per un periodo in questa stagione e perciò non possiamo lottare per lo scudetto, ma voglio avere diritto di giocare per vincere la partita».

Al tecnico giallorosso risponde Luciano Spalletti. «È dall'inizio dell'anno - osserva l'allenatore del Napoli - che dico a tutti i componenti della mia panchina di comportarsi bene, di stare seduti e buoni. Ma è dall'inizio dell'anno che vedo che le altre squadre fanno la squadra di casa, entrano in campo, montano addosso a tutti. Se tornassi indietro non lo farei più perché alla fine si finisce per essere condizionati da questo atteggiamento Noi si far fare il lavoro agli arbitro. Di Bello giustamente richiamato dal Var perché su Lozano è calcio di rigore, a Di Bello è successo di non vederlo ed è una cosa corretta».

Parlando della partita, Mourinho osserva: «La mia squadra ha giocato benissimo è cresciuta durante la gara però mi sembrava impossibile finire con un risultato positivo. Penso che la mia squadra sia stata fantastica. Dopo la partita di giovedì il campo sembrava l'Everest, era in salita. Abbiamo dimostrato grande qualità, grande carattere e una condizione fisica e mentale incredibile». Spalletti ammette un pò di delusione. «La partita - spiega - è stata giocata a tratti bene ma avevamo a che fare con una squadra forte che ci ha creato qualche problema. Il dispiacere maggiore è che nella parte finale non siamo stati bravi a gestire la palla come mi aspettavo. Abbiamo preso un gol da un punto d visa tattico che poteva essere evitato».

Di Insigne, che ha fine gara ha salutato commosso fino alla lacrime il pubblico del Maradona, Spalletti dice:«Il fatto che si avvicini il momento di lasciare il campionato e la squadra dove ha sempre giocato crea situazioni particolari. Comunque mi sembra che abbia giocato una buona partita e che quando c'è stato da prendersi qualche responsabilità abbia assolto pienamente il compito». «Avevamo quattro giocatori freschi su cinque e - conclude il tecnico del Napoli - e si doveva fare qualcosa di più, ma non ci siamo riusciti ed è diventato tutto più difficile. Il risultato di oggi ci penalizza da un punto di vista dell'alta classifica, ma a tratti abbiamo giocato un buonissimo calcio. Alla fine abbiamo un pò sofferto e ci è mancato il palleggio, la qualità e la freschezza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 23:46

