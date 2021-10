Roma-Napoli 0-0, le pagelle: Pellegrini idee e cuore, Mkhitaryan confuso. Anguissa rimpianto giallorosso, Osimhen nervoso

Le pagelle della Roma



RUI PATRICIO 6

Una mancata uscita nel primo tempo è salvata da Mancini che poi rischia di metterlo nei guai nel finale con un brutto retropassaggio



KARSDORP 6,5

Parte come un treno, poi frena anche perché dalle sue parti c’è Insigne. Si fa rivedere nel finale



IBANEZ 6,5

Die Hard. Ha una voglia di riscatto che se lo divora e non risparmia modi rudi sugli attaccanti napoletani. In fase di impostazione però è pollice giù





MANCINI 6,5

Due interventi immani su Osimhen e la fronte sempre alta. Peccato per quel retropassaggio finale



VINA 6

Corre ovunque, senza fiatare e rifiatare. Con limiti tecnici ma pure con ardore



VERETOUT 6

Non suona la Marsigliese in fase di inserimento perché c’è da alzare la trincea su Ruiz e Zielinski



CRISTANTE 7

Brain e non Bryan. Nel senso che usa tanto cervello al servizio della squadra. Azzanna palloni e fa ripartire le azioni. Bravo



ZANIOLO 6,5

Ha un’altra marcia, ma pure il serbatoio che non gli può garantire benzina per 90’. Alcuni strappi sono impressionanti



PELLEGRINI 6,5

Idee brillanti e tanto cuore. Al momento di fare male però cicca il gancio sotto porta



MKHITARYAN 5

Ingessato, confuso. Non sembra il Miki della scorsa stagione. Gli oneri tattici lo frenano ma pure lui appare fuori giri (66’ El Shaarawy 6: un po’ di pepe ma anche a lui manca l’acuto)



ABRAHAM 6

Si divora un gol nel primo tempo ma prova sempre a essere il catalizzatore offensivo (86’ Shomurodov sv)





MOURINHO 6,5

Ferma la corsa del Napoli di Spalletti e supera il trauma Bodo. La Roma titolare è con lui e lo ha dimostrato. Ma non può bastare per una stagione intera. Espulso per proteste eccessive



Le pagelle del Napoli







OSPINA 6,5

Sempre attento in uscita. Per il resto è poco impegnato fino al finale di fuoco



DI LORENZO 6

Diligente, ma poco intraprendente



RRAHMANI 6

L’ausilio di uno come Koulibaly aiuta tanto. Ma qualche piccolo errore lo commette lo stesso



KOULIBALY 6,5

Un Kraken. I suoi tentacoli sono ovunque



MARIO RUI 6

La Roma spinge soprattutto dalla sua parte. E’ l’anello debole anche se non molla



ANGUISSA 7

Il grande rimpianto della Roma. Per pochi soldi il Napoli si è messo in campo un giocatore utilissimo. Anche oggi.



F.RUIZ 6

Poco presente nella zona calda, anche per merito del centrocampo giallorosso



ZIELINSKI 5,5

Al di sotto delle aspettative. Passa più tempo a discutere che a giocare. (70’Elmas 6: un tiro a giro e qualche piroetta)



POLITANO 5,5

Ex indigesto per Vina ma anche quando ne ha l’opportunità non punge (70’ Lozano 5,5: idem)



OSIMHEN 6

Nervoso, ma terribilmente pericoloso per tutta la difesa romanista fino all’ultimo secondo



INSIGNE 6

Il tiro a giro lo prova col contagocce. L’intesa con Osimhen c’è ma non è quella delle giornate migliori (82’ Mertens sv)



SPALLETTI 6

Si ferma dopo un incredibile sequela di vittorie. Il suo Napoli rischia qualcosa ma tiene sempre il pallino del gioco. Evitabile il siparietto con quella che era la sua Curva.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 20:40

