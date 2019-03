Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa, in occasione della quale Dzeko e compagni si sono visti superare dalla SPAL per 2-1 mancando così l'avvicinamento alla zona Champions della classifica. Più tranquillo il Napoli di Carletto Ancelotti, saldamente secondo con 60 punti e 7 di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, l'Inter a quota 53.Olsen Santon Manolas Fazio Kolarov Nzonzi De Rossi Schick Cristante Perotti DzekoMeret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik.Superclassica del calcio italiano, la sfida tra Roma e Napoli valevole per la Serie A si è giocata all'Olimpico già 71 volte, col bilancio che pende decisamente a favore dei giallorossi: 32 vittorie a fronte di 28 pareggi e 11 affermazioni dei napoletani, l'ultima delle quali però proprio in occasione della sfida dello scorso campionato, quando i ragazzi allora guidati da Maurizio Sarri vinsero per 0-1 all'Olimpico grazie al gol messo a segno da Insigne al 20' della ripresa.