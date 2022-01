Roma, Mourinho regalarsi Xhaka. Zaniolo da blindare

Cinque giorni per far sorridere Mourinho (59 anni oggi). Nel giorno di Vlahovic alla Juve (e Gosens all'Inter) anche la Roma prova il colpo finale su un mercato ricco di sorprese. Proprio le manovre bianconere possono influenzare le strategie di Trigoria dove si punta a prevenire che lo stesso percorso del serbo possa essere percorso in estate pure da Zaniolo. Il talento azzurro è in scadenza 2024 ma si lavora al rinnovo al 2027 con adeguamento da 3,5 milioni più bonus.

Da entrambi le parti trapela ottimismo. Meno certezze sul fronte entrate dove proprio la Juve potrebbe giocare un ruolo importante.

In caso di cessione di Arthur all'Arsenal, infatti, si riaprirebbe la porta per Xhaka che è ormai mal tollerato dai tifosi dei Gunners. La formula sarebbe quella del prestito oneroso a 2 milioni più riscatto intorno ai 20-22. Si è fatta complicata, infatti, la pista Kamara dopo l'interesse di United e Aston Villa anche se ci sono ancora possibilità. L'alternativa last minute è l'ex interista Banega che ha voglia di tornare nel calcio che conta dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Tutto dipende dalle cessione di Diawara per il quale sono fitti i contatti con Torino e Samp.



Pinto spera di ricavarci 8 milioni e anche qui entra in ballo la Juve. Se i bianconeri dovessero soffiare Nandez ai granata allora Cairo punterebbe a chiudere il guineano. È praticamente tutto fatto per Fazio alla Salernitana. Il difensore era l'ultimo uomo di Sabatini a Trigoria e seguirà proprio l'ex ds in Campania. Definita pure a titolo definitivo la cessione di Ciervo al Sassuolo per 2 milioni. Piccola speranza, infine, per Spinazzola che ieri è tornato ad allenarsi in campo. Mourinho spera di riaverlo per marzo.

