Roma, Mourinho: «Manca qualcosa, ma il club è stato fantastico. Abraham grande colpo ma dategli tempo»

Roma, a 40 giorni dalla conferenza stampa di presentazione parla José Mourinho. E lo fa in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club: «Sul mercato ci manca ancora qualcosa, ma il club è stato fantastico. Devo ringraziare Dan e Ryan Friedkin ed il direttore Tiago Pinto, hanno sopperito all'infortunio di Spinazzola e alla partenza di Dzeko».

«Come squadra sappiamo che non abbiamo la rosa più forte del mondo, però nessuno può proibirci di vincere la prossima partita. Sicuramente perderemo delle partite, ne pareggeremo altre, ma vogliamo affrontare ogni gara con la sensazione di poter vincere il match» - ha spiegato José Mourinho - «Non abbiamo quell'esperienza con giocatori di 30-33-35 anni, come la Juve con Cristiano Ronaldo o il Milan con Giroud e Zlatan. Non abbiamo questo, però, a livello potenziale, con i miei ragazzi io non potrei essere più felice».

«Il mercato è andato diversamente da come programmato. Avevamo pensato solo a un attaccante, non a un terzino, ma Spinazzola si è fatto male e Dzeko è andato via»: a cinque giorni dal via del campionato Josè Mourinho fa il punto sulla Roma in costruzione. «Sarà la prima e spero l'ultima volta che lo dico: mi mancherà qualcosa che avevo pensato all'inizio analizzando la squadra ma devo solo ringraziare per il mercato che Pinto e la proprietà hanno fatto per noi», ha detto ai canali del club. L'addio di Dzeko «è stata una sorpresa ma la reazione del club è stata grande. Abraham è quello che in Italia chiamate colpo di mercato, anche se avrà bisogno di tempo».

