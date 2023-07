Roma: primo giorno con Mou, Dybala promette di restare

di Francesco Balzani

Puntuale, anzi in anticipo. Almeno lui. Josè Mourinho ieri ha aperto i cancelli di Trigoria alle 7,45, pochi minuti dopo Belotti. Prima di tutto il resto della squadra (nazionali esclusi) che nel caldo infernale di Cerbero ha svolto il primo allenamento stagionale. Poco prima delle 18, quando le temperature africane si sono abbassate, e con numerose pause per idratarsi. Da oggi via alle doppie sedute.

È alta, invece, la febbre intorno a Dybala dopo le “minacce” del Chelsea. La Joya ha chiarito subito: «Resto qui». Prima ai tifosi a Fiumicino, poi allo stesso Mourinho che su Instagram ha pubblicato una foto insieme all’argentino. Segnale inequivocabile, al quale però deve seguire l’appuntamento per il rinnovo con adeguamento elimina clausola. Intanto Mou ha ripreso a comunicare tramite i post su Instagram: in una storia ha “ufficializzato” i convocati (tra cui il giovane Pagano) e la volontà di giocare ancora con la difesa a tre. Poi in serata le prime immagini in campo: “Trigoria. Difficile ma bello tornare di nuovo in campo”. Quel “difficile” accompagnato da alcune emoji del “sole”, potrebbero rappresentare il gran caldo, ma anche altre situazioni. Né i Friedkin né Pinto per esempio ieri erano a Trigoria nel primo giorno “di scuola”.

Col mercato che sonnecchia e attende la scossa giusta per sbloccare i colpi in entrata dopo i parametri zero Aouar (unico volto nuovo ieri) e Ndicka che di certo non bastano a rinforzare una rosa con molte lacune.

