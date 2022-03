Roma, Mourinho: «Voglio i quarti della Conference League»

«No, voi non mi siete mancati per niente». Ride, ma in fondo potrebbe pensarlo davvero. Dopo un mese di silenzio Mourinho è tornato a parlare alla stampa. E lo ha fatto alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference col Vitesse in scena stasera alle 18,45 ad Arnhem. Una partita ad alto rischio scontri come dimostra il potenziamento delle misure di sicurezza prese dalla polizia olandese. Ma anche a rischio infortuni come denuncia lo stesso Mou a più riprese: «Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare su un terreno del genere. Probabilmente a causa di un concerto Metal. Il calcio olandese? Ho iniziato con Van Gaal, è un calcio offensivo ma su certi campi non credo si possa attuare».

Poi fa il pompiere: «Vittorie con Spezia e Atalanta? Preferisco stare calmo e non andare troppo in euforia. Mi sono piaciute cose anche quando le partite non sono andate bene come con il Verona. Con l'Atalanta però ho avuto una sensazione di forza». Sul turn over è stato categorico: «Non ci sarà, è una gara importante. Tutti sono in forma. Nell'ultima partita abbiamo fatto 5 cambi perché la panchina era di qualità. Nel resto della stagione era difficile perché mancava sempre qualcuno. Ora abbiamo una rosa forte. Abbiamo anche due obiettivi a disposizione. Siamo in lotta per la Champions, ogni partita è decisiva».

Quella col Vitesse (6° in campionato) è una gara decisiva per il bilancio di una stagione che può ancora regalare un trofeo a Mourinho. Lo Special One avrà tutti a disposizione, fatta eccezione per Spinazzola. Anche Zalewski, infatti, ha recuperato dalla distorsione alla caviglia ed è tra i convocati. In attacco ci sarà Abraham a un solo gol dal record di 21 di Montella e Batistuta al primo anno di Roma. Un regalo in anticipo intanto lo hanno fatto i Friedkin ai tifosi che a gran voce chiedono da anni il ritorno del vecchio logo sulle maglie. Avverrà nel derby del 20 marzo. Sono già andate a ruba le divise create ad hoc dalla New Balance. Probabile Formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA