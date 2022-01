Roma, Mourinho fa 59 anni: la torta di compleanno e gli auguri della squadra nello spogliatoio

Festa di compleanno per José Mourinho a Trigoria, i giocatori della Roma hanno voluto fare una sorpresa al tecnico portoghese, che oggi spegne 59 candeline, prima dell'inizio degli allenamenti. Giocatori e staff tecnico si sono radunati nello spogliatoio per festeggiare lo Special One che ha trovato sul tavolo una torta coi colori del club. L'allenatore portoghese ha tagliato la prima fetta tra gli applausi porgendola al capitano Lorenzo Pellegrini esclamando poi: «Andiamo a lavorare, dai!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 15:19

