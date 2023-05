Roma, Mourinho: «Voglio solo la finale di Europa League. Il mio futuro? Adesso non ci penso»

di Redazione web

«Voglio arrivare a questa finale e non tanto per me. Sono una persona diversa che pensa più agli altri che a se stesso. Voglio la finale per i tifosi e per i ragazzi». Lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Europa League della Roma contro il Bayer Leverkusen. «I tifosi sono straordinari, mentre i ragazzi sono un gruppo incredibile - ha proseguito - Stanno facendo una stagione dove stanno dando tutto. Ci sono stati tanti momenti di difficoltà dove i ragazzi si sono dovuti superare. Per questo meritano tanto, ma nessuno nel calcio ti regala qualcosa. Per questo serve una gara straordinaria».

Poi ha parlato delle condizioni di Dybala e Smalling: «Sono disponibili per giocare, ma dobbiamo capire per quanti minuti e che tipo di puzzle avrà la partita». A chi gli chiede se vincere l'Europa League potrà cambiare i piani circa il suo futuro ha risposto: «Non voglio parlare di questo. C'è da giocare una partita che non è la finale. Il focus è sulla partita di domani. Non sto nemmeno pensando alla finale, figuriamoci del mio futuro».

Mercoledì 17 Maggio 2023, 20:39

