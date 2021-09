Roma, Mourinho: «Noi candidati a nulla. Niente euforia o drammi»

«Io sono qui esattamente per il mio livello di esperienza, maturità ed equilibrio, per non lasciare questa gente cadere nell'euforia dopo tre partite e non lasciare questa gente in depressione per aver perso una partita». Lo dice Josè Mourinho, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Poi ha aggiunto: «Abbiamo tanto da fare. Cercate di non mettere noi nello stesso gruppo di squadre che hanno finito la stagione 15 o 20 punti sopra di noi. Lasciateci lavorare tranquilli. Siamo candidati a niente, siamo candidati solo a vincere la prossima partita». «Dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione, non in depressione», ha aggiunto.

