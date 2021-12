Roma in lutto per la morte di Salvatore Gervasi, medico della prima squadra femminile

La Roma piange la morte di Salvatore Gervasi, medico della prima squadra Femminile scomparso per un malore all'età di 35 anni per un sospetto aneurisma: «Tutta la ASRoma, con commozione e affetto, si unisce al dolore della famiglia Gervasi per l’improvvisa scomparsa di Salvatore, medico della Prima Squadra. Ciao Salvatore, sappiamo quanto tenessi a tutte noi. Ci mancherai...», è il testo del tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club.

Nel frattempo, in tanti si stanno stringendo intorno alla famiglia del giovane medico. In serata è arrivato anche il tweet dell'ex presidente della Roma James Pallotta: "Mi dispiace tanto di Salvatore. Sincere condoglianze e preghiere alla sua famiglia È stato un membro importante e prezioso del nostro programma per la squadra femminile".

So so sorry to hear about Salvatore Sincere condolences and prayers to his family Was an important and valuable member of our Women’s team program

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) December 27, 2021