Roma-Milan 1-1, le pagelle: succede tutto dopo il 90' con i gol di Abraham e pari rossonero al 97'

di Luca Uccello

Roma-Milan finisce 1-1 all'Olimpico: succede tutto dopo il 90' con il vantaggio giallorosso e il pari rossonero.

PAGELLE MILAN (di Luca Uccello)

MAIGNAN 6

Nessuna parata, un gol subito, tanto gioco con i piedi e qualche uscita. Non tutte perfette…

CALABRIA 6,5

Capitano inesauribile. Avanti e dietro come un treno: la freccia rossonera…

KJAER 7

Praticamente perfetto. Uno come Simon bisognerebbe clonarlo. Si può? (73’ Kalulu 4: Malissimo su Abraham)

TOMORI 6

Giallo (era diffidato) e infortunio. Si fa male, prova a stringere i denti. Ma un dura un tempo più recupero. Una serataccia. (46’ Thiaw 6: Con El Shaarawy è tutto troppo facile. Non con Abraham…)

THEO HERNANDEZ 5

Cade sempre, cade troppo, cade al minimo contatto. Orsato non gli fischia mai un fallo, lui si innervosisce e smette di giocare…

KRUNIC 6

Gioca da play. Dei tre è quello meno adatto ma fa il suo a modo suo...

TONALI 6,5

Solita partita di grande sacrificio. Esce con la maglia sudatissima.

BRAHIM DIAZ 5

Poco numero 10 e allora si cambia… (56’ Saelemaekers 6: entra e lancia la Roma in contropiede. Poi ha la grande occasione che però spara in Curva Nord. In pieno recupero gioca il jolly e a butta dentro con la complicità di Rui Patricio)

BENNACER 5

Falso trequartista. Pioli ne ha bisogno di uno vero e lo toglie. Ma Charles è davvero l’uomo giusto? (73’ De Ketelaere 4: Va giù con una spallata e la Roma segna…)

RAFAEL LEAO 6,5

Niente di speciale ma come al solito quando ha spazio e parte è il pericolo numero uno

GIROUD 6

Lotta come un gladiatore. Prima con Kumbulla, poi con Mancini. Ma non tira mai in porta (88’ Origi ng)

PIOLI 6

Se la gioca con la miglior formazione. Ma il suo Milan è poco pericoloso. Anzi quasi mai. Un punto che tiene lì anche la Roma e che potrebbe avvicinare pericolosamente le altre, Inter compresa.

PAGELLE ROMA (di Francesco Balzani)

Rui Patricio 6: Dopo la papera di Bergamo Rui torna a guidare una difesa che nel primo tempo non concede nemmeno un tiro in porta a Leao e compagni. Nella ripresa prende i primi applausi per una uscita alta scacciapensieri. Sul gol forse si poteva qualcosa in più.

Mancini 6,5: Si pizzica subito con mezzo attacco rossonero e perde compagni al ritmo della guerra in Vietnam. Lui resta con l’elmetto in testa a combattere contro tutti.

Kumbulla sv: Al 10’ si ritrova a terra dopo uno scontro col francese ed è costretto a uscire. E’ una maledizione. (15’pt Bove 7: non è facile entrare in partite così. Lui lo fa rispettando gli ordini e andando pure a trovare bei corridoi davanti. Dal 89’ Camara sv: ha la palla della vita, la spara fuori)

Ibanez 5,5: Torna titolare all’Olimpico dopo lo choc da derby. Quello che non può lo spazza via, e quando Diaz prova a fare i numeri usa le maniere forti. Tanti però gli errori in impostazione. Troppi. E nel finale tornano troppi timori.

Celik 7: Preferito a Zalewski per arginare il fiume Leao. Il turco va a prendere il milanista appena esce di casa, ma spesso alle spalle sbuca Hernadez che è un altro duro da tenere. Il bello se lo lascia alla fine: prima ci prova con Camara, poi ci riesce con Abraham.

Matic 6,5: Non si alza da tavola se non ha finito il piatto. Che oggi è piccante vista la verve di Tonali e Bennacer. Becca un giallo per aver mostrato i muscoli ma va a creare lo spazio come se fosse in un videogioco.

Cristante 6,5: Parte a palla indietro come a rugby, poi rivede il passato visto che è costretto a giocare al centro della difesa. Lo fa cercando di utilizzare tutti gli strumenti nella cassetta degli attrezzi, compreso il martello.

Spinazzola 6,5: Ha il suo bel da fare con Calabria in un duello dal profumo d’azzurro. Leo resta guardingo ma quando sgasa sono dolori.. Sul più bello si perde Saelemaekers.

Pellegrini 6: Contro il Milan ha anche compiti difensivi ma trova il modo di andare al tiro (sbilenco) dopo sette minuti e di ripetersi sul finale del primo tempo quando solo Abraham si mette tra lui e il poker. Ripresa con tanti recuperi preziosi.

Abraham 7: Ancora una chance per dimostrare di meritare la fiducia di questo stadio. Diciamocelo. Lui sembra mettercela davvero tutta per dar ragione a chi lo critica. Prima leva un gol a Pellegrini. Ha la possibilità di rifarsi, e in volata farebbe anche paura. Non quello che può valere una Champions. Un gol da vero bomber, che fa esplodere l’Olimpico. Ma non basta per i tre punti. (96’ Solbakken sv)

Belotti 6: In coppia con Abraham può alleggerire il solito carico di botte e sudore. Bella sponda al 7’ che Pellegrini non sfrutta poi fa ammonire Tomori. Sicuramente va meglio del compagno di reparto. Però è un attaccante, e quello che deve fare sarebbe soprattutto segnare. Gli arriva una palla quasi perfetta a fine primo tempo ma la cicca. Esce per un dolore addominale. (1’st El Shaarawy 5,5: può subito alzare la cresta da ex ma il ginocchio non lo aiuta nello stop. Poi soffre contro gli armadi rossoneri)

Mourinho 6,5: Sorprende tutti con la doppia punta pesante, ma arriva subito l’imprevisto che scombina i piani. Lo risolve subito e la Roma interpreta bene il primo tempo. Andrebbe pure in vantaggio se non fosse che i migliori difensori li ha in attacco. Nella ripresa il Milan sembra più spaventato e la Roma sente l’odore del sangue. Arriva il gol, ma dopo c’è una inspiegabile dormita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA