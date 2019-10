Roma-Milan 1-0 La Diretta La sblocca Dzeko di testa

Domenica 27 Ottobre 2019, 15:30

E' una sfida molto delicata quella in programma tra Roma e Milan alle ore 18. Entrambe le compagini vivono un momento non facile della stagione: i giallorossi vengono dal pareggio a reti bianche sul campo della Sampdoria, e sono alle prese con un numero infinito di infortuni; i rossoneri, invece, affrontano la loro prima trasferta della gestione Pioli e vogliono confermare i parziali progressi nel gioco messi in mostra nel pur negativo pareggio interno contro il Lecce la scorsa settimana.(4-1-4-1) Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov, Mancini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Perotti, Dzeko. All. Fonseca(4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu. All. PioliE' a favore del Milan il bilancio delle partite giocate all'Olimpico tra le due compagini in Serie A: 28 vittorie a 25, ben 31 i pareggi; quella di domenica sarà la 85esima partita tra le due compagini giocata nella capitale. Nello scorso campionato fu 1-1, con Zaniolo in apertura di ripresa a pareggiare la rete messa a segno da Piatek nel primo tempo per i rossoneri.