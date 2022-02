Roma, Maurizio Costanzo si dimette da responsabile della comunicazione

Maurizio Costanzo fa calare il sipario e saluta la Roma. Dopo nemmeno un anno il noto presentatore e giornalista si dimette da advisor esterno per le strategie della comunicazione legata prevalentemente allo stadio. Un’esperienza breve nata a giugno del 2021.

Costanzo nei primi mesi era intervenuto soprattutto per far sentire la comunicazione del club attraverso radio e giornali. Poi col passare dei mesi la sua presenza è andata scemando. Oggi sono arrivate le dimissioni che non hanno colto di sorpresa i Friedkin. Negli scorsi mesi anche Stefano Scalera, External Affairs Director, aveva salutato il club.

Maurizio Costanzo contattato da Leggo ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Non capivo più quale era il mio ruolo, ero stato chiamato con uno scopo preciso ma di fatto non riuscivo a fare nulla che c’entrasse con quello scopo. Ci ho ragionato un bel po’ perché amo la Roma. Avevo un contratto per occuparmi dello stadio, ma non venivo informato di nulla. Mi sono chiesto tante volte cosa stessi facendo. All’inizio avevo molta passione e ci sono stati buoni periodi di collaborazione. Ma io non sono abituato a tenermi solo il posto. Così qualche giorno fa ho scritto ai Friedkin che non potevo più assolvere quel compito. E loro non si sono opposti. Resto un tifoso della Roma e di Mourinho con il quale non ho mai avuto problemi. Anzi lo sosterrò ancora di più"

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA