Roma, i tifosi a Trigoria salutano e caricano la squadra in partenza per Manchester

Roma, i tifosi si radunano a Trigoria per salutare e caricare la squadra che si appresta a partire per Manchester. Domani sera, all'Old Trafford, i giallorossi dovranno affrontare lo United nella semifinale d'andata di Europa League e i tifosi che senza le restrizioni imposte dalla pandemia avrebbero invaso la Gran Bretagna hanno deciso di stringersi intorno ai calciatori.

Leggi anche > Diletta Leotta furiosa su Instagram: «Mi sono stufata». Dal flirt con Friedkin a Can Yaman, tutta la verità

Tantissimi i tifosi accorsi a Trigoria pochi minuti fa, tra cori, bandiere e fumogeni. La squadra sta per lasciare il centro tecnico Fulvio Bernardini prima di prendere il volo che porterà la Roma a Manchester. C'è grande attesa per una sfida che appare molto difficile, sia per la forza del Manchester United che per la lontananza forzata della Roma dai suoi tifosi, che non potranno recarsi all'Old Trafford né essere presenti all'Olimpico per la sfida di ritorno della settimana successiva.

Già nel gennaio scorso, prima del derby perso per 3-0 contro la Lazio, i tifosi della Roma si erano stretti intorno alla squadra salutando i calciatori in partenza da Trigoria. Ieri, invece, fuori dal centro tecnico erano comparsi dei manifesti che invitavano la squadra a far sì che Ole Gunnar Solskjaer si possa ricordare a lungo della Roma. Il tecnico norvegese del Manchester United, infatti, dopo il ritorno dei quarti di finale aveva dichiarato: «Non conosco bene la Roma e non l'ho vista giocare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA