Roma-Leicester, attesa super coreografia all'Olimpico: c'è anche Ranieri, le ultimissime sulle formazioni

di Francesco Balzani

Da ponte Milvio a piazzale Clodio fino a viale dei Gladiatori. Un fiume di gente già dalle 17 del pomeriggio ha inondato l’Olimpico semipieno di bandiere e tifosi mentre i gruppi della Sud hanno accolto il pullman della squadra e preparano una coreografia da brividi per un Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference dopo l’1-1 dell’andata, che resterà nella storia. In campo poche sorprese con Zaniolo e Abraham a guidare l’assalto a una finale europea che manca da 31 anni. All'Olimpico anche il doppio grande ex, Claudio Ranieri.

A centrocampo Oliveira sostituirà Mkhitaryan mentre in difesa Smalling proverà di nuovo a fermare Vardy. Queste le scelte di Mourinho a caccia della sua quinta finale europea. È appena entrato all’Olimpico anche il Leiceste rdi Rodgers che schiererà gli stessi undici dell’andata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 20:20

