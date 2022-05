Roma-Leicester, l'ex Castan: «Serve tanta intensità, gli inglesi non devono respirare»

Leandro Castan, centrale roccioso, 4 anni con la Roma, esperienze internazionali, anche con la nazionale brasiliana.

Che match si aspetta.

«La Roma passerà il turno. Ha giocato troppo bene in Inghilterra per uscire. Però, quando giochi contro le squadre di Premier è sempre molto difficile: di sicuro, però, approccio mentale e intensità nello sviluppo del gioco faranno la differenza. La piazza merita di lottare per traguardi importanti e di vincere».



Quanto peserà l'assenza di Mkhitaryan?

«Molto, soprattutto perché la Roma è una squadra giovane alla quale mancano alcuni punti di riferimento. E lui è uno di quelli».



Pellegrini sembra sbocciato definitivamente.

«Lorenzo lo conosco bene: ero alla Roma quando è stato convocato in prima squadra. Gli ho pure mandato un messaggio dopo il gol all'ultimo derby. Sono molto felice per lui: è un ragazzo per bene e spero possa rimanere tanti anni nella capitale».



E Zaniolo?

«È fortissimo tecnicamente e può ancora migliore tanto».



Mourinho può davvero cambiare la Roma?

«Lo farà, è un vincente che ha fatto la storia del calcio. Sta dimostrando di essere in grado, e alla grande, di tirare fuori il meglio da tutta la rosa. Non è da tutti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 07:49

