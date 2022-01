Roma, El Shaarawy recupera: in Coppa Italia con il Lecce ci sarà

Buone notizie per Jose Mourinho. Stephan El Shaarawy è tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura odierna e sarà a disposizione per la sfida di domani in Coppa Italia contro il Lecce a Roma (ore 21, diretta su Canale 5) Dunque superato l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare Roma-Cagliari e che aveva preoccupato soprattutto Mourinho.

Ma chi scenderà in campo domani? In porta ci sarà Rui Patricio, in difesa tornerà Karsdorp con Vina a riposo e Maitland-Niles a sinistra. In mezzo al campo Cristante affiancherà Sergio Oliveira. Niente Lecce (nemmeno Empoli) per Pellegrini alle prese con un risentimento muscolare, come è noto. Dunque dietro Shomurodov ci saranno Zaniolo, El Shaarawy e Felix. Riposano Mkhitaryan e Abraham. A conti fatti Mou farà poco turnover, segno che la Coppa Italia resta un obiettivo importante per la Roma.

Anche Baroni con il suo Lecce non dovrebbe fare molti cambi, voglioso di giocarsi le proprie chanches di proseguire in Coppa Italia. In porta spazio a Gavriel, mentre la linea difensiva a quattro dovrebbe essere formata da Gendrey, Lucioni, Dermaku e Barecca, con Faragò, Hjulmand e Gargiulo a centrocampo. Davanti il tridente più temuto della B: Strefezza, Di Mariano e Coda. Insomma, quasi il miglior Lecce. Sarà una sfida vera.

