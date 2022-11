Roma-Lazio, un superderby che vale la Champions. Olimpico al completo

di Francesco Balzani

Una battaglia, di quelle da non perdere perché poi ci sono quasi due mesi di sosta e gli sfottò si prolungheranno fino a dopo Natale. Quello di oggi è un derby teso alimentato dalla verve di due allenatori come Mourinho e Sarri che nell’ultimo anno si sono scambiati frecciate e veleni e che la scorsa stagione si sono divisi il bottino: 3-2 per i biancocelesti all’andata, 3-0 per i giallorossi al ritorno. È il derby delle assenze, soprattutto in casa Roma dove mancheranno Dybala, Wijnaldum e Spinazzola.

Ma pure nella Lazio dove c’è lo squalificato Milinkovic-Savic, ed Immobile è (forse) a mezzo servizio. È il derby dei protagonisti in cerca di vendetta. Da una parte Zaniolo a caccia del primo gol dopo 3 pali, dall’altra Pedro che da ex ha già fatto male. Veleni appunto, quelli che hanno condito la settimana europea dei due club. Da una parte la Roma che ha vinto in rimonta con il Ludogorets passando il turno e approdando ai play off (domani sorteggio), dall’altra la Lazio che ha perso proprio col Feyenoord e si ritrova ora nella tanto discussa Conference. Mourinho non ha mancato di ricordarlo: «Penso che la Lazio diventa la favorita per vincere la Conference. Hanno l’allenatore, i giocatori, la squadra per farlo. Magari il problema è che hanno il signor Tare che non vuole perché non gli piace questa competizione». Riferimento alla frase del ds albanese che definiva «ridicola» la coppa.



