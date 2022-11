Roma-Lazio, Luis Alberto non gradisce la sostituzione e se la prende con Sarri. La frase che ha detto all'allenatore

Una serata da incorniciare con una sola nota stonata: nella ripresa Luis Alberto ha accusato un fastidio al ginocchio ma aveva chiesto alla panchina di attendere prima del cambio. Sarri però, considerato il momento delicato, ha preferito richiamarlo e far entrare al suo posto Basic una scelta poco gradita al brasiliano che mentre raggiungeva la panchina si è lamentato.

Il 'Mago' aveva chiesto con ampi gesti al tecnico laziale di aspettare, ma con i giallorossi in forcing per cercare il pareggio Sarri non ha voluto rischiare e ha subito mandato in campo Basic al suo posto. A quel punto è scattata la rabbia di Luis Alberto: "Aspetta un minuto, no?" è la frase che ha urlato all'allenatore, prima di dirigersi verso la panchina.

