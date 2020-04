La Roma sta con Lotito: "Il Governo non si fida del calcio italiano, è incomprensibile"

«L'ultimo Dpcm ci ha colti un po' di sorpresa. Stupisce il trattamento riservato agli altri sport a discapito del calcio. Sembra quasi che non ci si fidi del fatto che possa ripartire rispettando le norme di sicurezza...». La Roma si schiera al fianco della Lazio di Lotito e prende posizione dopo la diffusione del nuovo decreto del presidente del Consiglio contenente il via libera dal prossimo 4 maggio agli allenamenti esclusivamente per gli atleti di discipline sportive individuali riconosciuti di interesse nazionale. Lo fa con le parole di Andrea Causarano, responsabile sanitario della prima squadra giallorossa: «E' incomprensibile non considerare il calcio nel momento in cui si dice che l'obiettivo è consentire la graduale ripresa delle attività sportive - spiega il medico -. Potevamo ripartire anche noi nei centri sportivi a porte chiuse e seguendo tutte le direttive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento». Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 18:08



