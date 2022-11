Roma-Lazio 0-1: decide un gol di Felipe Anderson su un errore di Ibanez. Sarri al terzo posto

di Gianluca Lengua

Il derby 179 va alla Lazio grazie a un gol di Felipe Anderson generato da un’indecisione di Ibanez in area. I biancocelesti sorpassano la Roma in classifica e si portano a quota 27.

Lo spettacolo nelle curve è mozzafiato, quello in campo meno. Poche novità di formazione da Mourinho e Sarri: in casa Roma il ballottaggio a sinistra lo vince Zalewski mentre a centrocampo confermato Camara; nei biancocelesti recupera Luis Alberto che gioca al posto di Basic. Per dare una scossa in più alla squadra, Sarri convoca anche Immobile che assiste dalla panchina. L’altro grande assente Dybala, invece, è in tribuna accanto a Darboe.

La Roma entra in campo con più aggressività, Abraham e Zaniolo si impongono nei primi dieci minuti con due tiri insidiosi. Poi, l’ammonizione di Mancini all’8’ pregiudica la fase difensiva. La Lazio cresce con gradualità, ma per la prima mezzora il match si gioca prevalentemente a centrocampo. Gli equilibri cambiano dopo l’errore di Ibanez che in area sceglie di puntare Pedro, lo spagnolo lo smarca e passa a Felipe Anderson che dall’altezza del dischetto segna il vantaggio. Doccia gelata per la Roma, Zaniolo prova a reagire e colpisce la traversa al 33’ con un tiro dal limite. Ci prova anche Pellegrini dalla distanza, ma non è mai pericoloso.

I cambi di Mou, la difesa di Mau

Al rientro dall’intervallo Mourinho sostituisce Mancini a rischio espulsione con Celik che gioca nei tre di difesa. Il secondo tempo di Pellegrini dura sei minuti: il capitano chiede il cambio per un problema al flessore destro, al suo posto Volpato che si piazza sulla trequarti accanto a Zaniolo. La partita si scalda, le due panchine discutono a distanza, sul campo falli al limite e tanta aggressività. La Roma va all’arrembaggio alla ricerca del pareggio, ma la Lazio è brava a chiudere gli spazi. Al 70’ Luis Alberto resta a terra dopo una contusione al ginocchio sinistro ed esce al posto di Basic, poi Sarri toglie Pedro e Lazzari e inserisce Cancellieri, Hysaj. La Lazio sfrutta un contropiede con l’attaccante appena entrato che arriva in area e poi scarica su Felipe Anderson. Il tiro è parato da Rui Patricio in tuffo che smanaccia in angolo. Mourinho inserisce forze fresche: dentro Matic e Belotti, fuori Camara e Zalewski. Animi bollenti al minuto 85 quando Radu rallenta una rimessa laterale che avrebbe voluto battere Rui Patricio, il portiere lo spinge a terra e si genera una rissa che viene sedata dopo qualche minuto. Entrambi ammoniti. Il derby finisce 1-0 per la Lazio dopo 8 minuti di recupero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA