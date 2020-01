Domenica 26 Gennaio 2020, 14:58

Va in scena questo pomeriggio alle 18 il derby di Roma, la partita che un'intera città attende per mesi e che spesso vale tutta una stagione per le compagini impegnate in campo. Roma e Lazio, tuttavia, quest'anno sono protagoniste assolute anche in classifica, con i giallorossi quarti in graduatoria a quota 38 ed i biancocelesti al momento in lotta addirittura per lo scudetto, con 6 punti di ritardo dalla Juventus ma una partita giocata in meno rispetto agli attuali primi della classe.La Roma ha già ospitato la Lazio ben 75 volte nella storia della serie A a girone unico, con un bilancio che parla decisamente a favore dei giallorossi: 29 vittorie contro 14, ben 32 i pareggi. Da notare infine che la Lazio viene da un'impressionante striscia di 11 vittorie consecutive in campionato.LE PROBABILI FORMAZIONI(4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko. ALL.: Fonseca.(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.