Verso Roma-Lazio, Delio Rossi: «Il derby lo decidono i big»

Prima giocatore poi allenatore, Delio Rossi conosce bene la Serie A essendo stato sulle panchine tra le altre, di Lazio e Fiorentina. Tra i suoi ricordi più belli ci sono i derby di Roma.



Quale Stracittadina, in particolare?

«Il 3-2 del 2008 con il gol all'ultimo di Berhami, la vittoria che tutti i tifosi sognano».



Come ci arrivano le due romane al derby?

«Attraversano un bel momento ma me le immaginavo più avanti in classifica. Sapevo che per la Lazio sarebbe stata un'annata di alti e bassi ma mi aspettavo che Sarri ci mettesse meno tempo per inculcare il suo modo di intendere il calcio, anche se non è facile con una squadra che per cinque anni ha giocato con un altro sistema di gioco».



Chi può decidere il derby?

«I giocatori migliori quindi da una parte Immobile e Milinkovic e dall'altra Zaniolo e Abraham. Non mi immagino una gara all'arma bianca ma una partita molto tattica».



Chi vince mette un'ipoteca per l'Europa?

«Al di là della classifica, il derby vale più dei tre punti a Roma: non è una gara come le altre perché se vinci stai bene fino al derby dell'anno dopo».



Sarri può rappresentare l'allenatore della svolta per la Lazio?

«Ha dimostrato di essere un allenatore caratterizzato che va avanti con le sue idee e con il suo modo di interpretare il calcio, ma dal momento che scegli questo tipo di tecnico, allora lo devi assecondare. Ma la Lazio sarà in grado di farlo e di regalargli in estate 5-6 titolari all'altezza?».



Cosa ne pensa dell'eliminazione della Juventus dalla Champions?

«Mi ha sorpreso perché i bianconeri non sono inferiori al Villarreal, fermo restando che loro sono stati più tattici dei bianconeri. A parità di qualità la differenza te la fanno i giocatori bravi sull'uno contro uno e nella Juventus Cuadrado e Dybala lo possono fare».



Per la lotta scudetto chi è il favorito?

«Milan, inter e Napoli lottano alla pari ma con l'uscita dalle coppe i nerazzurri ora sono i favoriti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 09:19

