Roma, la maglia di Zaniolo autografata all'asta: l'iniziativa per raccogliere fondi per i profughi ucraini. Scopri come partecipare

La maglia di Nicolò Zaniolo all'asta per i profughi ucraini. Una maglia autografata del giocatore giallorosso che ha l'obiettivo di riportare il sorriso sui volti dei bambini ucraini.

La maglia autografata di Nicolò Zaniolo è all'asta per raccogliere fondi destinati alla Maccabi Europe Ukraine Trask Force Fund, un'associazione benefica che da giorni si sta occupando di mettere in salvo il numero più alto possibili di profughi provenenti dall'Ucraina.

Un'iniziativa promossa da Vittorio Pavoncello, presidente della Federazione italiana Maccabi, oltre ad un super tifoso della Roma. «L'idea è nata da questa maglia messa all'asta in un nostro gruppo interno - spiega Pavoncello -. Il vincitore della prima asta mi ha pregato di ripeterne un'altra per avere più fondi ed è per questo che stiamo cercando di pubblicizzare il più possibile. Per noi poter aiutare il popolo ucraino a scappare dalla guerra è fondamentale. Veder tornare il sorriso sui volti dei bambini è la cosa più bella che possa capitare».

«Come vedete è tutto organizzato in modo informale - continua Vittorio Pavoncello -. Per poter partecipare e riceve le informazioni e gli aggiornamenti sull'asta scrivete al numero whatsapp: +393756650165».

