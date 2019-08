Roma, la carica di Under: «Metteremo in campo tutto per vincere il derby»

«Metteremo in campo tutte le nostre forze per cercare di portare a casa il risultato». Lo ha detto Cengiz Under a quattro giorni dal match della Roma contro la Lazio che arriva favorita grazie alla vittoria ottenuta in trasferta contro la Sampdoria (3-0). Il turco sarà uno dei protagonisti della stracittadina che il tecnico Inzaghi proverà a limitare con Lulic e Radu: «L’importanza di questa partita è evidente per tutti a Roma, e anche per noi. Faremo del nostro meglio. È normale che il derby acquisti tanta importanza perché sono due squadre della stessa città. La stessa cosa succede in Turchia a Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. Tutti vogliono vincere», le sue parole a Sky Sport. Mercoledì 28 Agosto 2019, 15:05







