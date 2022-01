Roma-Juventus: tutti i biglietti annullati e rimborsati, come ottenere i soldi

Fra Roma e Juventus ha prima di tutto vinto il Covid. Il big match della 21esima giornata di Serie A vedrà impegnate Roma e Juventus in una sfida che vale tanto in termini di Europa, ma all'Olimpico la riduzione della capienza, imposta dal Decreto-Legge del 30 dicembre ha portato ad una dolorosa decisione da parte della AS Roma. La società giallorossa è stata costretta ad annullare tutti i biglietti venduti per la partita. Biglietti che verranno rimborsati a quei tifosi che avevano deciso di supportare la propria squadra comprando il tagliando per la partita del 9 gennaio alle ore 18:30.

In un comunicato diramato sul sito ufficiale della Roma, arriva la notizia che la partita fra Roma e Juventus sarà visibile allo stadio solo da chi si è abbonato. La riduzione della capienza al 50%, decisa il 30 dicembre 2021, a vendita biglietti già iniziata, ha portato la società a compiere una dolorosa decisione.

«Il Club sa bene che, al di là del risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite, abbonarsi significa soprattutto rinsaldare il proprio legame con i nostri colori. Per questo motivo, nonostante la riduzione della capienza dovuta all’emergenza scaturita dal Covid-19, vi vogliamo con noi allo Stadio Olimpico per tifare la Roma, anche se questo avverrà, speriamo per il minor tempo possibile, in un altro settore.

I titolari di abbonamento dei settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, in eccesso rispetto al 50% della capienza, verranno ricollocati in altri settori».

Per scoprire tutte le modalità di rimborso, in caso di biglietto, o di ricollocamento all'interno dello stadio, in caso di abbonamento, clicca qui per leggere il comunicato ufficiale.

Il club ha pensato di destinare una fase di vendita sui posti disponibili alle sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per la gara. Di seguito le modalità per effettuare il ri-acquisto dei biglietti: Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per questa gara potranno acquistare un nuovo titolo. Per esercitare il diritto di prevendita solo online su asroma.com, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il codice d’acquisto e la data di nascita del titolare del primo biglietto precedentemente acquistato. Ogni Tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. L’eventuale vendita libera sui posti disponibili, solo online avrà inizio dalle ore 12:30 di venerdì 7 gennaio 2022. In questa fase potranno essere acquistati fino a 4 biglietti a persona.

