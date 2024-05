Roma-Juventus 1-1, le pagelle: male Pellegrini, Lukaku si sblocca contro una big. De Rossi reagisce bene dopo il ko col Leverkusen

di Francesco Balzani

La Roma pareggia all'Olimpico 1-1 con la Juventus dopo il ko con il Bayer Leverkusen. I voti dei protagonisti della serata



SVILAR 7 Provvidenziale in una gara a specchio con Szcezsny. Respinge alla grande i tentativo di Locatelli e Kean. Sul gol di Bremer poteva ben poco



KRISTENSEN 6 Vade retro Karsdorp. Il danese sbaglia qualcosa ma ha tutta un’altra intensità e coglie pure una traversa. Certo, quando Chiesa lo punta sono dolori



NDICKA 6,5 C’è un Vlahovic da spegnere prima che si avvicini all’area. Evan indossa il costume di Black Panther e insegue il serbo senza nemmeno mostrare troppa fatica



LLORENTE 5,5 Gioca a fronte alta, e in uscita questo va anche bene. Meno quando c’è da marcare stretto, anche se Bremer salta sulla luna



ANGELINO 6,5 Si trova spesso solo, soletto. Dopo un po’ i compagni lo capiscono e lo cercano spesso. Si vede che ha maggiore freschezza rispetto ad altri



CRISTANTE 7 OnniCristante. Va in tutte le zone del campo a cercare di far valere la prepotenza e ci mette del suo anche in occasione del gol. Nel finale è tutto un sudore

PAREDES 6,5 Come di consueto ha le chiavi del portone principale. Deve sopportare le lamentele degli avversari e favorire gli inquilini. Dal suo lancio nasce l’azione del gol



PELLEGRINI 5 Sgonfiato dalla stanchezza. Arriva male due volte alla conclusione e pur sbattendosi su e giù non riesce ad illuminarsi (78’ Bove sv)



DYBALA 6 Finché sta in piedi gioca. Ci sta un tempo, ma la stanchezza si vede parecchio. Perde parecchi palloni, ma non quello che aiuta la Roma a ottenere il gol del vantaggio (1’st Zalewski 6: più guardingo, ma spesso ha campo aperto davanti)



BALDANZI 6,5 Speedy Baldanzi sembra impredibile nel primo tempo e partecipa all’azione da orchestra sulla rete di Lukaku. Prende pure punizioni interessanti, poi cala (68’ Abraham 5: ha due occasioni per riscattarsi, le spreca)



LUKAKU 7 Manca un gol alle big.

DE ROSSI 6,5 La Roma reagisce al ko col Leverkusen, ma la stanchezza di alcuni protagonisti pesa molto in una partita in cui se le dà alla grande con Allegri

